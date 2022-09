È stato presentato in queste ore un nuovo smartphone di fascia medio-bassa del noto produttore cinese Oppo. In particolare, si tratta del nuovo Oppo A17 e, come anticipato dai rumors di questi giorni, ha un prezzo molto contenuto di circa 135 euro al cambio attuale.

Oppo presenta ufficialmente il nuovo entry-level Oppo A17 a 135 euro

In questi ultimi giorni erano emerse numerose indiscrezioni su un nuovo smartphone entry-level. Come già detto, è il nuovo Oppo A17 ed è stato da poco presentato per il mercato cinese. Come suggerito dai rumors, si tratta di uno smartphone molto simile al suo predecessore.

Il processore, ad esempio, è lo stesso. Troviamo infatti sotto al cofano il soc MediaTek Helio G35 con tagli di memoria da almeno 4 GB di memoria RAM e almeno 64 GB di storage interno. Quest’ultimo è comunque espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB. Oltre a questo, lo smartphone presenta una grande batteria da 5000 mAh. Tuttavia, troviamo ancora una ormai anacronistica porta microUSB per ricaricarla.

Per il resto, lo smartphone dispone di un display IPS LCD da 6.56 pollici di diagonale con risoluzione HD+ con refresh rate fermo ai 60Hz e con un waterdrop notch. Il comparto fotografico include due sensori posteriori da 50 e 2 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP. Il software installato a bordo è Android in versione 12 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS in versione 12.1.

Prezzo e disponibilità

Come già accennato, il nuovo smartphone Oppo A17 sarà distribuito inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo di circa 135 euro al cambio.