Lo scorso 23 settembre 2022 l’operatore francese Iliad ha inaugurato un nuovo Store nella provincia di Bergamo, più precisamente ad Orio al Serio. I clienti presenti hanno ottenuto anche un gadget in omaggio.

Con la pubblicazione degli annunci lavorativi per il nuovo Store, alcuni mesi fa l’operatore aveva già indicato dove sarebbe stato ubicato il nuovo punto vendita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad ha inaugurato un nuovo Store ad Orio al Serio

Durante l’evento sono stati distribuiti in omaggio dei gadget dedicati, disponibili fino a esaurimento scorte. Come ormai noto, il nuovo Iliad Store si trova all’interno del Centro Commerciale Oriocenter di Orio al Serio, ubicato in Via Portico 71 di fronte all’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, quindi a pochi chilometri dalla città di Bergamo. Per visitare il negozio, nello specifico bisogna recarsi al piano terra dell’edificio, cercando poi l’ingresso arancio viola.

Prima di questa nuova apertura, all’interno della galleria dello stesso Centro Commerciale Oriocenter, l’operatore era già presente con due Iliad Corner insieme alle relative SIMBOX, e anche con tre Iliad Express rispettivamente presso laFeltrinelli Village, Unieuro e presso il Supermercato Iper la Grande I.

Con il nuovo punto vendita inaugurato lo scorso 23 settembre 2022 a Orio al Serio, il numero degli Iliad Store attualmente aperti in Italia sale adesso a 28. Per quanto riguarda invece la Lombardia in particolare, grazie a questo nuovo Store aumenta a 7 il numero dei punti vendita Iliad in questa regione, tra cui 5 che si trovano all’interno della Città Metropolitana di Milano e un negozio in centro città a Brescia.