L’operatore Tim Italia, oltre a prorogare alcune offerte di rete fissa anche in autunno, ha introdotto anche alcune novità tra cui la Promo che offre Tim Cam a soli 3 euro.

Nonostante la conclusione della sperimentazione Fibra XGS-PON, non verrà lanciata nei prossimi giorni l’offerta commerciale fino a 10 Gbps, mentre sono in arrivo alcune promo TIMVISION per chi aveva la versione base gratuita inclusa con le offerte Tim. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim proroga alcune offerte di rete fissa

L’operatore continuerà a proporre anche le altre principali offerte di rete fissa in Fibra e FWA, in scadenza oggi 24 Settembre 2022, le quali saranno prorogate fino al 29 Ottobre 2022, salvo eventuali cambiamenti. Fra queste ci sono le offerte TIM Premium e TIM Executive, attualmente disponibili nelle versioni standard, e le offerte del nuovo portafoglio senza vincoli TIM WiFi Power Top e WiFi Power Smart.

Sempre fino al 29 Ottobre 2022, salvo cambiamenti, saranno ancora disponibili gli attuali bonus di 5 euro al mese sul canone dell’offerta di rete fissa, in questo caso dedicati ai già clienti solo di rete mobile TIM che sottoscrivono in convergenza un’offerta per la casa. Si segnala invece che a partire dal 26 Settembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, Tim lancerà una nuova promo con cui proporrà l’acquisto in un’unica soluzione di 2 telecamere Wi-Fi TIM Cam al prezzo scontato di 3 euro una tantum.

Dal 26 Settembre 2022, salvo cambiamenti, la possibilità di acquistare TIM Cam a 3 euro sarà disponibile anche per i già clienti di rete fissa che effettuano un upgrade tecnologico verso le offerte con prezzi personalizzati a partire da 26,90 euro al mese della gamma TIM Premium Per Te, TIM WiFi Power Smart e WiFi Power Top. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti gli altri dettagli.