Ricevi troppe foto inopportune nei tuoi messaggi diretti di Instagram? Il social network sta lavorando su una tecnologia che impedirà alle persone di inviare foto di nudo non richieste.

Un primo screenshot condiviso dal ricercatore Alessandro Paluzzi allude ad una nuova funzionalità che “copre le foto che potrebbero contenere nudità in chat“, lasciando all’individuo la possibilità di sbirciare o meno.

Meta ha confermato a The Verge che questa funzione è in fase di sviluppo, aggiungendo che il controllo utente opzionale “aiuterà le persone a proteggersi dalle foto di nudo e da altri messaggi indesiderati”.

E’ diventato reato in molti paesi

Attivala e Instagram sfocerà automaticamente le immagini che ritiene includano nudità nei messaggi diretti; agli utenti viene quindi offerta la possibilità di accedere a detto contenuto. Non è chiaro cosa Meta classifichi come “nudità“, e la società non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con esperti per garantire che queste nuove funzionalità preservino la privacy delle persone, dando loro il controllo sui messaggi che ricevono“, dice Meta a The Verge. Bisognerà aspettare nuovi dettagli nelle prossime settimane quando l’azienda inizierà a testare la funzione.

La sfocatura delle foto potrebbe aiutare a combattere il cyberflashing, l’atto di inviare immagini oscene a persone (spesso sconosciute) online tramite Bluetooth o altri servizi online, come AirDrop di Apple. Un azione diventata crimine a Singapore da maggio 2019: il cyberflashing è destinato a diventare un reato penale nel Regno Unito (in particolare Inghilterra e Galles), dove prevede una pena massima di due anni in prigione.