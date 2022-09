La connettività satellitare è diventata una caratteristica di tendenza al momento e molti OEM aggiungeranno ai loro smartphone questa importante funzione in futuro. Di recente, Google ha confermato che porterà la funzionalità di connettività satellitare sui suoi smartphone con Android 14, mentre Huawei e Apple hanno già rilasciato questa funzionalità con i loro ultimi smartphone e Samsung potrebbe aggiungere questa funzionalità anche ai dispositivi Galaxy, come il Galaxy S 24.

Secondo alcuni informatori, il colosso tecnologico coreano potrebbe presentare una funzionalità di connettività satellitare per i dispositivi Galaxy. Poiché più OEM stanno già portando questa funzionalità sui loro dispositivi e Samsung non vuole essere lasciata indietro.

Quindi, cosa si intende per connettività satellitare? È una funzione che è principalmente un supplemento ai sistemi di comunicazione utilizzati di solito, e vengono principalmente in aree remote, scenari oceanici o di emergenza, ma anche in caso di calamità.

Molti smartphone adotteranno questa nuova tecnologia

Anche Apple ha stretto una partnership con la rete GlobalStar per acquisire l’85% della sua capacità di rete attuale e futura, e Samsung potrebbe dover optare per un altro fornitore invece di Globalstar.

Alcuni rapporti suggeriscono anche che Samsung potrebbe collaborare con Starlink Services per implementare funzionalità satellitari sui suoi prodotti portatili.

Tuttavia, la società non ha ancora confermato ufficialmente che porterà la funzione satellitare sul suo prossimo smartphone, quindi possiamo considerare queste informazioni come dei semplici rumors. Bisogna anche ricordarsi che Google ha promesso di consentire SMS e chiamate satellitari in Android 14. È il prossimo aggiornamento del sistema operativo dell’azienda. Quindi, una delle tendenze imminenti del settore degli smartphone potrebbe essere la comunicazione satellitare.