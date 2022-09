Iliad rinnova una delle migliori campagne promozionali del periodo, adattandole al mondo degli iPhone 14, ovvero la nuova generazione degli smartphone più amati e richiesti dal pubblico italiano e mondiale.

Per fruire di tutto quanto andremo a raccontarvi, è bene ricordare che sarà strettamente necessario essere clienti Iliad, ciò sta a significare essere in possesso di una SIM ricaricabile dell’operatore telefonico virtuale, ed allo stesso tempo avere un’offerta attiva sul medesimo numero di telefono. In caso contrario sarà necessario effettuare il cambio operatore, sottoscrivendo una delle tantissime offerte attualmente disponibili.

Iliad: come avere un iPhone a prezzo basso

Ad ogni modo, osservando da vicino l’attuale promozione Iliad, notiamo la possibilità di accedere agli ultimi modelli di casa Apple, a prezzi complessivamente abbordabili. Più precisamente sarà possibile spendere 37 euro al mese (per 30 rate), previo anticipo di 369 euro, per l’acquisto di un iPhone 14 Pro Max da 128GB, per poi scendere verso i modelli più economici.

Questi sono corrispondenti all’iPhone 14 Pro, sempre da 128GB, acquistabile con un esborso iniziale di 339 euro, per poi versare 30 rate da 33 euro al mese, finendo con la coppia dei dispositivi ancora meno costosi. L’iPhone 14, versione base, può essere acquistato mediante il pagamento di un contributo fisso di 27 euro al mese (in 30 rate) e 209 euro di anticipo, ma anche 269 euro di anticipo e 30 euro a rata per l’iPhone 14 Plus.

Ricordiamo che l’acquisto potrà essere completato direttamente dal sito ufficiale, con consegna gratuita presso il domicilio in tempi relativamente brevi.