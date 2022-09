Euronics ribatte colpo su colpo alle riduzioni di prezzo degli altri rivenditori di elettronica, con la proposta più pazza degli ultimi mesi, ovvero la possibilità di accedere a prodotti quasi gratis, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Il volantino è pronto per fare la differenza in Italia, i prezzi sono bassi ed economici su tanti prodotti, anche se purtroppo risulta attiva una importante limitazione nella disponibilità territoriale. In altre parole gli acquisti non possono essere completati dovunque si voglia, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso il punto di proprietà del socio che ha ideato la promozione stessa.

Euronics imprevedibile: tutti gli sconti attivi oggi

Con il volantino attuale di Euronics Nova gli utenti si ritrovano davvero a poter acquistare ottimi prodotti, a prezzi sempre più bassi del normale; un chiaro esempio del ragionamento appena espresso può riguarda il Samsung galaxy S22, il terminale, da pochi mesi lanciato sul mercato nazionale, viene oggi proposto ad un prezzo assolutamente invitante, per il quale basteranno 699 euro per l’acquisto definitivo (la variante è da 128GB).

Nell’eventualità in cui si volessero risparmiare 100 euro in fase d’acquisto, la scelta potrebbe effettivamente ricadere sul fratello minore della coppia, quale è il Samsung Galaxy S21, disponibile nel periodo appunto a soli 599 euro.

Per essere sicuri di scoprire nel dettaglio ogni singola offerta del volantino di casa Euronics, consigliamo comunque di aprire il prima possibile il sito, dove troverete i prezzi più bassi.