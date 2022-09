Samsung è una delle poche aziende del settore tech e mobile che aggiorna costantemente i propri dispositivi. Nel corso degli anni, infatti, l’azienda ha ampiamente dimostrato di impegnarsi a fondo in questo senso, proponendo anche per i device di fascia media numerosi aggiornamenti nel tempo. Anche i precedenti smartphone top di gamma di Samsung stanno continuando ad aggiornarsi e tra questi, a sorpresa ci sono anche gli smartphone della scorsa serie Samsung Galaxy S6. Questi ultimi hanno infatti ricevuto da poco un nuovo aggiornamento del software.

Samsung rilascia a sorpresa un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S6

La serie Samsung Galaxy S6 è stata presentata ormai diversi anni fa, ovvero durante l’anno 2015. Da allora, l’azienda ha continuato ad aggiornare i propri dispositivi, ma ora è arrivato a sorpresa un nuovo aggiornamento del software. Quest’ultimo, in particolare, è partito in queste ore nel Belgio e nei Paesi Bassi, ma dovrebbe presto arrivare anche presso gli altri paesi. I firmware dell’aggiornamento in questione sono G920FXXU6EVG1 e G925FXXU6EVG3.

Si tratta di un update non molto pesante, ovvero di circa 13 MB. L’aggiornamento dovrebbe apportare un miglioramento generale delle performance e nuove e/o migliorate feature. In molti hanno pensato che potesse trattarsi di un update volto a sistemare il GPS, proprio come successo qualche giorno fa per gli scorsi Samsung Galaxy S8. Tuttavia, sembra che l’update dei Galaxy S6 sia diverso.

Insomma, Samsung ha dimostrato ancora una volta di curare a fondo la sezione aggiornamenti dei propri dispositivi, proponendo un update addirittura dopo sette anni dal debutto della serie Galaxy S6.