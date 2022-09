Netflix ha cancellato queste serie TV per sempre: non potrete più vederle

La piattaforma migliore per quanto riguarda lo streaming online, non c’è da nasconderlo, e Netflix e tutti lo sanno. Stiamo parlando ovviamente dell’affluenza e dei numeri, visto che i concorrenti di livello non mancano. Per quanto riguarda invece gli show che l’azienda lancia all’interno del suo mondo per tutti gli utenti registrati, ce ne sono in abbondanza. Chiaramente in maniera ciclica questi vengono immessi all’interno del servizio ma anche rimossi, per cui potrebbe anche capitare che quella volta che si ha voglia di guardare quella determinata serie o quel film in particolare, possa non essere più presente su Netflix.

Proprio durante questo mese di settembre sono scomparsi alcuni show molto importanti, i quali avevano autorizzato in alcuni casi anche una buona cornice di pubblico. Altri sono stati eliminati da Netflix per il contrario invece, ovvero perché non erano riusciti a sorprendere come ci si aspettava. Chiaramente ne sono arrivati anche degli altri, i quali hanno riscosso fin da subito un gran successo, per cui tale azione era stata ragionata dai vertici.

Netflix dice addio ad alcune serie TV e a diversi film, ecco quelli più importanti che ora non ci sono più

Già durante l’inizio dell’anno in molti avevano detto addio a due film molto interessanti come Operazione U.N.C.L.E e World Invasion.

Dal 14 settembre però tanti altri contenuti sono stati rimossi ufficialmente: