LG è in attesa dell’approvazione di Apple per la produzione di display OLED a ossido policristallino a bassa temperatura (LTPO) per gli iPhone 14 Pro Max. Il gigante della tecnologia prenderà una decisione tra due settimane per dare ai pannelli LG un segnale verde per la produzione di massa o apportare ulteriori miglioramenti.

La società di Cupertino utilizza gli avanzati pannelli OLED LTPO nella gamma Pro di iPhone e utilizza silicio policristallino a bassa temperatura (LTPS) nei modelli standard o base che sono più facili da produrre.

Già nel 2020, Samsung Electronics ha già realizzato pannelli per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Come abbiamo visto la scorsa settimana, durante la conferenza di lancio di Apple, il display era presente nella serie iPhone 14.

Tuttavia, come abbiamo appena scoperto oggi, sembra che la storia stia per cambiare, poiché l’LTPO OLED sviluppato da LG Display per iPhone 14 Pro Max è entrato nella fase di revisione finale.

Quando saranno disponibili?

Secondo la fonte, i campioni forniti da LG Display a Cupertino hanno mostrato problemi con la confezione a film sottile e il foro nella parte superiore della fotocamera frontale. Di conseguenza, l’azienda ha dovuto sostituire alcuni materiali utilizzati nel processo di produzione e nuovi campioni delle modifiche sono stati testati per verificarne l’affidabilità.

Tuttavia, se Apple rifiuta di accettare nuovi campioni entro due settimane, LG Display dovrà ripetere il processo, ritardando il tempo di approvazione da altre due settimane a un mese. Nel frattempo, se l’LG Display riceve l’approvazione nei primi giorni di ottobre, la produzione di massa può iniziare subito, aumentando gli ordini.

D’altra parte, poiché sappiamo che la domanda di OLED LTPO è aumentata inaspettatamente e la concorrenza è stata ostacolata, Samsung Display ha ordinato più macchinari per produrli. Lo Standard e i modelli utilizzano pannelli in polisilicio a bassa temperatura (LTPS), che sono più facilmente prodotti rispetto agli OLED LTPO, mentre Apple utilizza pannelli OLED LTPO nelle sue versioni Pro.