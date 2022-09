Fine del Mondo: la nuova profezia allarma le persone, frasi shock

Da tanti anni sono diverse le domande che le persone si pongono sulle notizie che riguardano la fine del mondo. Stiamo parlando solo di antiche credenze che non hanno alcun fondamento sulla vita reale, per cui bisogna andarci sempre con i piedi di piombo. In questa situazione si torna dunque a fare chiarezza, visto che tanta ansia e paura arrivano da situazioni al limite come quelle viste ultimamente. Durante le ultime settimane infatti sarebbero ritornati di moda alcune profezie del passato che parlerebbero della fine del mondo.

Forse a portare le persone a credere ad un qualcosa del genere e la pandemia che purtroppo è ancora in atto. Dopo aver visto tutti i problemi che sono venuti a crearsi, le persone starebbero pensando che qualcosa di ancor peggiore potrebbe accadere improvvisamente. Il problema è che spesso si corre il rischio di influenzare le masse, per cui bisogna stare molto attenti.

Fine del mondo: una nuova profezia avrebbe preso il largo ultimamente, state attenti a non dare credito a tutto ciò

Ci sono alcune predizione che starebbero portando le persone a credere di nuovo alla fine del mondo. Stando a quanto riportato, una delle profezie sarebbe quella di Nostradamus. Il profeta infatti parlava nei suoi scritti antichi che nel 2021 ci sarebbe stata una catastrofe di rilievo. Effettivamente questa potrebbe essere accomunata al Covid, il quale parte già dal 2020.

Secondo alcune notizie però bisognerebbe ritrattare dopo il ritrovamento di alcuni scritti, i quali parlerebbero del mese di dicembre del 2022. Chiaramente non c’è nulla di vero in tutto questo per cui potete restare tranquilli, ma bisogna non diffondere tali notizie.