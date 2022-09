Unieuro distrugge Euronics con le offerte al 90% di sconto solo oggi

Anche un vero mostro come Unieuro potrebbe ritrovarsi improvvisamente colpito dalle offerte della concorrenza ma non questa volta. La nota azienda infatti propone un volantino ricco di sconti che non può fare altro che soddisfare coloro che hanno sete di tecnologia. Esistono infatti diversi articoli che arrivano al prezzo minimo storico ma solo per questo mese di settembre.

Unieuro propone degli sconti eccezionali che dureranno solo per questo mese di settembre, eccone alcuni direttamente dal volantino

La tecnologia è proprio il forte di un’azienda come Unieuro, la quale negli ultimi anni ha fatto tanto bene a coloro che volevano risparmiare acquistando elettronica e affini. Anche in questo caso il nuovo volantino espone dei prezzi sbalorditivi, i quali riguardano smartphone, TV, computer e molto altro ancora. Partendo proprio da i dispositivi mobili, ecco l’iPhone 13, il quale parte da un prezzo di 790 € per arrivare alla versione migliore che costa 1099 €.

Seguono poi anche altri dispositivi come ad esempio l’iPad che nella sua versione Air parte da 479 €. Si tratta della nona generazione. C’è poi l’ambito gaming che è pieno di qualsiasi oggetto e qualsiasi tipo di dispositivo, partendo dal computer fino ad arrivare ai mouse e a tutto ciò che c’è di contorno. Infine non possono passare in osservati i dispositivi dal celebre marchio cinese Xiaomi: ecco il Redmi Note 11 a 199,99€ e il Redmi 10 2022 a 159,99 €.

Come succede per ogni articolo venduto dalla nota catena, anche questi pezzi avranno una garanzia base di due anni che potrà essere allungata con un prezzo maggiorato. Potrete dunque stare tranquilli.