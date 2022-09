Unieuro apre le porte dei propri negozi a tantissimi utenti in Italia, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, che la vede proporre al pubblico la possibilità di accedere ai migliori prodotti del momento, ed inoltre la possibilità di spendere veramente meno del previsto.

Il volantino, che potete trovare ampiamente descritto nell’articolo, appare sin da subito come il giusto compromesso per coloro che vogliono tanta qualità, senza essere costretti a versare cifre troppo elevate. I prezzi sono da considerarsi molto bassi in ogni negozio in Italia, oltre che direttamente online sul sito ufficiale.

Unieuro: le offerte sono davvero incredibili

Il volantino di Unieuro è assolutamente impressionante, proprio in questi giorni la migliore campagna promozionale ha visto lanciare importantissime riduzioni di prezzo sui prodotti più in voga del periodo. Uno di questi è sicuramente il Samsung Galaxy S22, disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 749 euro, una cifra decisamente di tutto rispetto.

Sempre restando in seno all’azienda sudcoreana, la scelta potrebbe poi ricadere su Galaxy S21, nella variante Enterprise Edition, effettivamente acquistabile con un esborso finale non superiore ai 599 euro.

Riducendo la spesa finale le possibilità di scelta crescono, e non di poco, sono infatti disponibili realme C31, Galaxy a13, Oppo Reno8, Oppo A96, Redmi 9A, Redmi Note 11S, ed altri ancora. Tutti questi prodotti possono essere acquistati ad un prezzo finale non superiore ai 400 euro complessivi. Per ogni altra informazione o dettaglio relativi al volantino discusso nell’articolo, collegatevi al sito.