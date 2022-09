Rockstar Games ha alcune gatte da pelare in questo momento. Infatti, come volevasi dimostrare, ha subito commentato il leak di GTA 6 diffuso nelle ultime ore, che ha portato alla diffusione di video e dettagli sul nuovo videogioco in arrivo. Inoltre, quest’ultimo non ha neanche ancora un titolo ufficiale o una data di lancio predefinita.

Chiaramente, Rockstar Games ha confermato che c’è stata un intrusione non autorizzata nei loro sistemi. Di conseguenza, neanche il materiale diffuso sul web può essere considerato autentico, poiché viene specificato che si tratta di un footage datato riguardante le prime fasi di sviluppo del videogioco.

Rockstar Games: c’è preoccupazione sul futuro di GTA 6?

Dunque, arrivati a questo punto, i fan di GTA 6 si stavano chiedendo se la casa produttrice avesse o meno delle preoccupazioni in merito al lancio del nuovo titolo. Rockstar Games ha però dichiarato che il leak non avrà nessun impatto nel lungo periodo sullo sviluppo dei progetti in corso.

Attualmente non ci sono novità di cui tenere nota o da condividere, ma comunque la casa di produzione newyorkese ci tiene a far sapere che nel breve termine annuncerà qualcosa di nuovo. Infatti, verranno rivelati più dettagli non appena la fase di sviluppo di GTA 6 sarà più avanzata, tale da consentire di parlare in maniera più aperta del progetto.

Non c’è più alcun dubbio ora: la produzione di GTA 6 non verrà stoppata, al contrario di ciò che si era ipotizzato nelle ultime ore. La Casa statunitense ci tiene a ringraziare tutti i suoi fan per il supporto e la solidarietà mostratagli e chiede ancora scusa a tutti per l’accaduto, nonostante non sia dipeso direttamente da lei.