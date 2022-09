La prima stagione di Ginny e Georgia è stata trasmessa per la prima volta su Netflix nel corso dell’anno 2021. Da allora, sono stati in molti gli utenti che hanno apprezzato questa serie tv e ora non aspettano altro che l’arrivo della seconda stagione. Secondo quanto è emerso in queste ore, sembra che non ci vorrà molto tempo.

Ginny e Georgia su Netflix: la showrunner conferma l’imminente arrivo della seconda stagione

A quanto pare tutti i fan della nota serie tv Ginny e Georgia non dovranno aspettare molto tempo per rivedere le due protagoniste di nuovo sullo schermo. Nel corso delle ultime ore, infatti, la showrunner dello show si è lasciata sfuggire non pochi dettagli interessanti.

In particolare, secondo quanto dichiarato da Debra J. Fisher, le riprese della seconda stagione sono terminate da un po’ e ora è stata terminata anche la post produzione. Secondo la showrunner, quindi, rivedremo su Netflix la nuova stagione di Ginny e Georgia su Netflix entro la fine del mese di dicembre 2022, nonostante non ci sia stato ancora un annuncio ufficiale. Ecco qui di seguito quanto dichiarato dalla showrunner Debra J. Fisher:

“La prima cosa che mi chiedono come showrunner dello show è ‘Dov’è la seconda stagione ‘? Ecco quello che so e quello che posso dirti: abbiamo appena concluso la post-produzione. Che cosa vuol dire? Che ci ci vorranno 14 settimane per doppiare Ginny e Georgia in tutte le lingue non anglofone. Senza una conferma ufficiale da parte di Netflix, posso dire che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno”.