Gli iPhone 14 sono disponibili da meno di 24 ore ma gli operatori telefonici non hanno perso tempo e già da alcuni giorni propongono diverse offerte tramite le quali consentono di procedere con l‘acquisto a rate. Scopriamo, dunque, quali sono le migliori opzioni del momento per ottenere uno dei nuovi melafonini a un costo ridotto.

iPhone 14 con offerte telefoniche: ecco le migliori opzioni!

Iliad è tra gli operatori che permettono di ricevere un nuovo iPhone 14 tramite rate mensili da abbinare al costo dell’offerta attivata sulla propria SIM. A differenza degli altri gestori, l’operatore francese richiede di essere clienti da almeno tre mesi per poter acquistare uno smartphone a rate.

Gli utenti che soddisfano il requisito potranno ottenere, ad esempio, l’offerta con 150 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese e, andando incontro a un costo iniziale di 209,00 euro, potranno acquistare un iPhone 14. In questo caso, le rate mensili ammonteranno a 27,00 euro. I clienti che desiderano ottenere un iPhone 14 Plus, invece, dovranno saldare un acconto iniziale di 267,00 euro e rate mensili di 30,00 euro. iPhone 14 Pro e Pro Max sono invece disponibili rispettivamente al costo iniziale di 339,00 e 369,00 euro, con rate mensili di 33,00 e 37,00 euro.

Tim, Vodafone e WindTre, a differenza di Iliad, permettono di effettuare l’acquisto a tutti gli utenti interessati. Sarà sufficiente attivare una nuova SIM, scegliere l’offerta desiderata e abbinare ad essa lo smartphone che si vuole ottenere.

I clienti TIM dovranno saldare una spesa di 34,00 euro al mese per il modello standard. Si passa ai 39,00 euro per iPhone 14 Plus, ai 45,00 euro al mese per iPhone 14 Pro e si arriva ai 50,00 euro mensili per iPhone 14 Pro Max. In nessun caso sarà necessario sostenere un costo iniziale.

I clienti Vodafone dovranno prestare attenzione a un particolare non indifferente. Rispetto ai rivali, che propongono rate da 30 mesi, l’operatore rosso richiede soltanto 24 rate mensili. La spesa iniziale sarà di 99,99 euro per iPhone 14 e 14 Plus e le rate mensili ammonteranno rispettivamente a 34,99 euro e 40,99 euro. I modelli di punta, invece, richiederanno un costo iniziale di 199,00 e 299,00 euro e rate da 42,99 e 43,99 euro al mese.

Infine, con WindTre i vantaggi non mancano. Le rate mensili, infatti, dipendono dall’offerta attivata e dal dispositivo scelto. I clienti che attivano la WindTre Di Più FULL 5G, ad esempio, hanno a disposizione uno smartphone Xiaomi gratis.

Attivando l’offerta più ricca, che permette di ricevere minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati al costo di 29,99 euro al mese, WindTre permette di ottenere un iPhone 14 a partire da 24,99 euro al mese ottenendo un sconto di 170,00 euro. Un iPhone 14 Pro sarà disponibile al costo di 34,99 euro, un iPhone 14 Pro Max, invece, al costo di 29,99 euro.