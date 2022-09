WindTre propone delle eccezionali tariffe a tutti i suoi nuovi clienti. Effettuando il trasferimento del numero o attivando una nuova linea, è possibile procedere con l’acquisto di una SIM e la contestuale attivazione di una delle numerosissime offerte presenti in listino.

Alcune si dimostrano oggettivamente più convenienti di altre. I clienti che trasferiscono il numero da alcuni operatori hanno ad esempio la possibilità di ricevere delle incredibili offerte low cost. Tutti, però, possono ricevere uno smartphone Xiaomi in regalo.

WindTre: ecco come ottenere uno smartphone gratis!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore, che possono ottenerla a un costo di 14,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La tariffa include nel prezzo uno smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G. I nuovi clienti dovranno soltanto abbinare all’offerta l’acquisto di uno smartphone a rate che, in questo caso, non prevede alcun costo aggiuntivo. WindTre, infatti, non richiede né costi anticipati né supplementi al costo di rinnovo dell’offerta.

Inoltre, tutti i servizi utili sono inclusi nel prezzo. I servizi a sovrapprezzo, invece, sono bloccati automaticamente da WindTre, che tutela così i sui clienti dai costi imprevisti.

L’acquisto di uno smartphone può essere abbinato anche ad altre offerte presenti in listino. Consultando il sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita sarà possibile conoscere tutte le opzioni disponibili e i device proposti da WindTre.