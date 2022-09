Un nuovo aggiornamento renderà un po’ più facile trovare il metodo corretto per rispondere in Google Chat. Google ha annunciato che il suo software di chat beneficerà di una versione estesa della sua funzione Smart Replies, che ora include le opzioni spagnolo, francese e portoghese oltre all’inglese.

Secondo Google, quando gli utenti digitano una risposta nella lingua richiesta, Smart Reply riconoscerà automaticamente la lingua e suggerirà le risposte appropriate. Gli utenti possono scegliere e inviare una risposta intelligente immediatamente oppure possono aggiornare la loro risposta iniziando con la lingua della risposta intelligente, consentendoti di modificare o espandere il fraseggio come desideri.

Google Chat, l’aggiornamento è già disponibile

L’aggiornamento è ora disponibile e sarà abilitato per impostazione predefinita, insieme alla funzione di rilevamento automatico della lingua. Tutti i clienti di Google Workspace, nonché i clienti storici di G Suite Basic e Business, nonché chiunque disponga di Account Google personali, potranno utilizzarlo.

Google ha creato Smart Reply nel 2018 nel tentativo di migliorare la comunicazione tra colleghi e team. Lo strumento è uno dei tanti che sono stati integrati all’interno di Google Workspace mentre l’azienda cerca di migliorare la comunicazione online. I gruppi di Google Chat potranno presto avere fino a 8.000 membri, un aumento significativo rispetto all’attuale massimo di 400.

Gli utenti potranno anche generare nuove attività automaticamente da chat individuali o di gruppo in Google Chat. Quando passi il mouse su un messaggio in una finestra di Google Chat, la nuova opzione ‘Aggiungi alle attività’ verrà visualizzata insieme all’attuale possibilità di aggiungere un’emoji di reazione o inoltrare un messaggio alla tua casella di posta.

Google Chat ha anche recentemente ricevuto una nuova funzionalità che consente agli utenti di stabilire chat di gruppo (note come Spaces) all’interno della piattaforma che possono quindi essere condivise con altri nella tua attività. Secondo l’azienda, questo sarà particolarmente prezioso per lo sviluppo e la condivisione di ‘conversazioni basate su argomenti’ all’interno dell’organizzazione, come riunioni di gruppo, manuali e opportunità di tutoraggio.