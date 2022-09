Lidl è folle: distrutta Unieuro con la tecnologia al 90% solo oggi

Mettere in difficoltà un marchio celebre e affermato sul territorio italiano come Lidl risulta difficile per chiunque. La situazione poi si complica soprattutto quando il colosso comincia a offrire prezzi stratosferici anche su quello che non è di sua prima competenza.

In realtà da diversi anni Lidl riesce a trattare piccoli elettrodomestici e utensili da lavoro con grande dimestichezza, offrendo prezzi molto concorrenziali anche in rapporto a quella che è la grande qualità.

Lidl: un catalogo davvero incredibile di elettronica e tecnologia all’interno del nuovo volantino di settembre

Quando si pensa al Lidl, si pensa automaticamente anche a quelli che sono i grandi sconti in merito al cibo e a tutto ciò che serve per l’ambiente domestico, proprio come detto qualche riga più in alto. Oggi però siamo qui per parlare dei grandi sconti che riguardano l’elettronica e tecnologia all’interno dell’ultima volantino di settembre.

Si parte infatti dagli utensili di lavoro, i quali vengono proposti in massa a prezzi straordinari. È presente infatti una smerigliatrice angolare a 29,99 € così come un seghetto elettrico a 34,99 €. Non finisce però qui, visto che il recandosi nell’ambito elettrodomestici è possibile scoprire vere e proprie opportunità offerte da Lidl.

Se avete voglia di un buon caffè, ecco la macchina per l’espresso al costo di 119 €. In questo caso la garanzia è di tre anni. Stessa sicurezza anche per la macchina per il pane da 79 € e per il macina caffè elettrico a soli 12,99 €.

Ricordiamo che in altri casi, dove non trovate scritto nulla, i prodotti hanno una garanzia pari a due anni.