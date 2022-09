Con le nuove offerte del volantino eurospin, gli utenti si ritrovano effettivamente ad avere la possibilità di un eccellente livello di risparmio, a prescindere dalla dislocazione territoriale, e sopratutto dalla presenza di scorte effettive nei vari negozi.

In altre parole, gli acquisti possono senza problemi essere completati in ogni punto vendita sul territorio, a prescindere dalla regione di appartenenza, ed anche i quantitativi di unità effettivamente acquistabili, non sono limitati, e potranno essere raggiunti anche in prossimità della data di scadenza.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, troverete codici sconto Amazon gratis, oltre a tantissimi sconti assurdi.

Eurospin: attenzione agli sconti, ecco quali sono i nuovi prezzi

Le nuove offerte di Eurospin fanno sognare i videogiocatori, all’interno della corrente campagna promozionale, infatti, gli utenti possono trovare una bellissima poltrona gaming, al prezzo finale di soli 119 euro, ma anche altri accessori da non lasciarsi sfuggire.

Tra questi spiccano la tastiera gaming a 13,99 euro, le cuffie da gaming a 14,99 euro, oppure un bellissimo mouse gaming al prezzo finale di soli 7,99 euro. Gli utenti invece interessati a soluzioni appositamente pensate per la cucina, potranno fare i conti con l’impastatrice planetaria a 89 euro, oppure una friggitrice ad aria a soli 79 euro.

Per finire segnaliamo la presenza di due altri must have della tecnologia generale, quali possono essere il notebook Lenovo da 13 pollici, proposto nel periodo a 399 euro, passando anche per la smart TV Samsung, nella variante da 65 pollici, il cui prezzo si aggira sui 599 euro.

Ogni altra informazione e dettaglio in merito al volantino, è disponibile online sul sito.