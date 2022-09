Un nuovo smartphone a marchio Motorola è all’orizzonte. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono emerse in rete alcune indiscrezioni riguardanti il prossimo entry-level Motorola Moto E22.

Motorola sta preparando l’arrivo del nuovo entry-level Motorola Moto E22

Secondo quanto riportato in queste ore dal sito web Pricebaba il noto produttore Motorola starebbe preparando l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia bassa. Come già accennato, in particolare, si tratta del prossimo Motorola Moto E22 e dovrebbe essere presentato in veste ufficiale durante un evento del 16 settembre 2022.

Sul sito sono state inoltre pubblicate alcune immagini renders. Osservando queste ultime, possiamo osservare la presenza di un ampio display con un notch a goccia centrale. Il pannello sarà un IPS LCD da 6.5 pollici di diagonale con un refresh rate da 90Hz. Sul retro saranno presenti poi due fotocamere poste a semaforo con dei sensori fotografici rispettivamente da 16 e 2 MP. Lo spessore dello smartphone sembra abbastanza contenuto.

Nonostante questo, però, sembra che sarà presente una batteria molto capiente da 5000 mAh. Le prestazioni saranno invece affidate al soc MediaTek Helio G37. Le altre caratteristiche includono poi il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, il sistema operativo Android 12 a bordo e un sensore biometrico per lo sblocco integrato nel tasto di accensione e spegnimento.

Il sito web ha inoltre rivelato il possibile prezzo di vendita di questo smartphone. Secondo quanto riportato, il nuovo Motorola Moto E22 avrà un prezzo di vendita di circa 124 euro al cambio attuale. Le colorazioni che saranno disponibili dovrebbero essere invece White, Sky Blue e Dark Blue.