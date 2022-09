Sui social network come Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, sono presenti un’infinita di messaggi, saluti e omaggi alla Regina Elisabetta II. Di fatto, ci sono vari elementi che rendevano la Regina un vero e proprio culto per tantissime persone, tanto da farla diventare sovrana anche al di fuori del suo regno.

Anche per questo motivo, la Famiglia Reale, sempre attenta ai social network, ha aperto un Book of Condolence virtuale in seguito alla sua morte. In questo speciale libro è possibile lasciare un messaggio che andrà poi a finire negli archivi reali.

Messaggio alla Regina Elisabetta: ecco la procedura

La prima cosa da fare è andare sul sito ufficiale della Corona: royal.uk. Dopo l’annuncio della morte e i messaggi lasciati degli altri membri della Royal Family, c’è un post lungo dedicato a tutti i cerimoniali da seguire per la morte di Elisabetta II: Mourning and Condolence arrangements at the Royal Residences.

In questa sezione viene spiegata la procedura per lasciare omaggi floreali davanti alle residenze dei reali e viene anche chiarito che non ci sarà un libro fisico per lasciare omaggi alla Regina davanti a questi palazzi. Fortunatamente però c’è un Book of Condolence ufficiale i dove tutti possono scrivere.

Dopo aver aperto il link dedicato al Book of Condolence, verremo rendirizzati in un form dove è possibile lasciare nome, cognome, mail e città di provenienza. Dopo aver compilato questi campi, potremo scrivere e messaggio, con tanto di timbro finale della Royal Family. Il tutto sarà conservato negli archivi di Buckingham Palace.