I pre ordini dei nuovi Apple iPhone 14 si sono aperti solamente lo scorso 10 settembre 2022 e nel giro di pochissimo tempo i tempi di attesa per alcuni modelli sono raddoppiati.

Questo significa che all’apertura dei pre ordini milioni di persone hanno ordinato uno dei quattro modelli recentemente presentati, anche in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 14 va a ruba

Il modello più ordinato è stato in assoluto iPhone 14 Pro e a seguire iPhone 14 Pro Max, proprio quelli più costosi. Diversamente da quanto molti pensavano, il grosso aumento dei prezzi subito dai nuovi iPhone 14 non ha minimamente influenzato le vendite, almeno per ora.

Se la spesa deve essere fatta, deve essere fatta bene. Sembra essere questa la linea di pensiero adottata dalla maggior parte degli italiani che hanno prenotato un nuovo iPhone in queste ore. Ad oggi, se si preordina un qualsiasi modello Pro bisogna attendere circa 1 mese dopo l’uscita ufficiale per riceverlo a casa. Ebbene sì, avete letto bene, proprio tutti i modelli, anche quelli superiori ai 2000 euro!

L’aumento dei prezzi degli iPhone di quest’anno non è dovuto ad una decisione di Apple, che in America e in Cina continua a vendere gli iPhone allo stesso prezzo degli anni precedenti. Il motivo principale risiede nel cambio dollaro-euro sfavorevole. E voi? avete deciso di rimanere fedeli al vostro vecchio modello o di passare a quello successivo?.