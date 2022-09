Iliad è pazza: iPhone 14 praticamente gratis, ecco il trucco per averli

Presentazioni ne abbiamo fatte abbastanza a tempo debito per quanto riguarda uno dei gestori che oggi domina il panorama della telefonia mobile italiana. Esatto, avete indovinato: stiamo parlando di Iliad, il gestore del momento da ormai diversi anni a questa parte.

Le sue caratteristiche sono conosciute da tutti, visto che il provider tende a garantire quantità e qualità allo stesso tempo non lasciando da parte l’aspetto della convenienza. Questo non riguarda però solo le promozioni mobili, le quali sono già conosciute da tutti, ma anche quelle fisse.

Iliad è dotata anche di un’offerta di tipo fisso, proprio per l’ambiente domestico con la fibra ottica. In quel caso chi è già cliente del provider sul proprio smartphone, pagherà 15,99 € per avere tutto compreso con Internet alla velocità di 5 GIGABIT.

Iliad: ora potete avere una nuova opportunità con il lancio dei nuovi iPhone 14

Sono già in arrivo quelle che sono le proposte di vendita per il nuovo iPhone 14 con tutta la sua line up.

Stiamo parlando del dispositivo più ambito di questo 2022, il quale arriva a chiudere un periodo di presentazione di smartphone che sembrava non finire mai. Proprio per quanto riguarda gli iPhone, Iliad si è sempre comportata bene con i suoi clienti. Tutte le versioni precedenti sono state offerte a prezzi praticamente ineguagliabili, con un anticipo massimo di 319 €, in questo caso per l‘iPhone 13 Pro Max, E con un anticipo minimo di 99 €, come nel caso dell’iPhone 11.

Siamo quindi tutti in attesa dei prezzi che riguarderanno la linea degli iPhone 14, ma non aspettatevi aumenti: Iliad tenderà a tenere bassi i prezzi per concedere a tutti l’opportunità di averlo.