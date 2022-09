Il mercato degli smartphone offre da tempo edizioni speciali a tema supereroi. Ad esempio, OnePlus ci ha fornito una variante a tema Avengers di OnePlus 6 nell’anno 2018, mentre Oppo ha fatto la stessa cosa nel 2021 con una variante a tema Avengers dell’edizione Reno 5 Marvel. Sembrerebbe che Asus sia ora entrata nella mischia con il proprio smartphone che ha come tema un supereroe in edizione speciale.

91Mobiles ha fatto la scoperta e sembra che Asus fornirà al difensore di Gotham il proprio smartphone. Sembra che il ROG Phone 6 sarà quello che indosserà il cofano e riceverà il trattamento Batman quando si tratta della gamma di smartphone di Asus. I fan di Batman non dovrebbero ancora eccitarsi troppo perché non sembra che Asus abbia intenzione di fare qualcosa di troppo radicale con l’aspetto fisico del telefono. Secondo i render, l’edizione Batman del ROG Phone 6 avrà solo alcune modifiche di colore, con il nome stampato sul retro del dispositivo.

ROG Phone 6 Batman si prepara al debutto

È probabile che la maggior parte dei riferimenti al combattente del crimine sarà limitata al software, come temi speciali di Batman e skin per videogiochi. Sembra che l’edizione Batman sarà disponibile solo per ROG Phone 6, il che è uno sviluppo deludente. Al momento non ci sono informazioni sul fatto che Asus rilascerà o meno una variante a tema Batman del loro futuro ROG Phone 6D o 6D Ultimate.

Siamo sicuri che la società rivelerà presto la data di rilascio per il nuovo modello del suo smartphone in arrivo.