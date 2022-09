TIM: offerte e tecnologia impazzite, pochi euro per 100GB in 5G

Ogni qualvolta che si ricerca un nuovo gestore, nonostante il panorama sia estremamente vasto e costellato di nuove esperienze, il pubblico tende ad avvicinarsi ai soliti baluardi. Stiamo parlando soprattutto di aziende che si sono fatte spazio con la grande esperienza ma ancor di più con la qualità che da sempre caratterizza le loro promozioni.

TIM è uno di questi gestori e tutto oggi riesce a dare grande tranquillità a coloro che hanno una delle sue promozioni. Le tariffe, le offerte mobili e molto altro da parte di questo gestore risultano infatti una vera e propria garanzia, soprattutto per quanto riguarda il concetto di qualità. Ora però anche la quantità e soprattutto la convenienza sono diventati aspetti fondamentali che TIM propone al pubblico. Tutto ciò è stato necessario proprio per non perdere terreno nei confronti di colossi del calibro di Iliad e di tutti gli altri gestori virtuali presenti nel panorama italiano della telefonia.

Tim: queste sono le principali soluzioni che potete scegliere per avere tutto

L’attenzione in questo momento per chi è focalizzato sul voler sottoscrivere un’offerta di TIM è tutta su una promozione in particolare. Stiamo parlando della nuovissima TIM Wonder Five.

Più in particolare questa soluzione lanciata poco tempo fa dal gestore permette a tutti di avere minuti illimitati verso tutti i gestori sia fissi che mobili, con anche SMS senza limiti verso tutti. Ci sono poi per connettersi al web 70 giga in 4G veloce al costo di 7,99 euro al mese per sempre. Il prezzo di questa offerta sale a 10 € al mese nel momento in cui doveste desiderare il 5G.