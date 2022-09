Sebbene le grandi versioni di Android in genere includano la maggior parte delle nuove funzionalità, ciò non implica sempre che Google abbia smesso di fornire nuove funzionalità. In effetti, se stai cercando modi per migliorare la tua esperienza Android, Google ha rivelato un nuovo aggiornamento che dovrebbe aiutare a mantenere le cose fresche.

Un nuovo aggiornamento per la condivisione nelle vicinanze di Android è una delle nuove funzionalità. Near Exchange è essenzialmente la versione Android di AirDrop di Apple, che consente agli utenti di condividere facilmente file con altri dispositivi nelle vicinanze. Gli utenti possono configurare l’aggiornamento in modo che i trasferimenti da un dispositivo personale all’altro avvengano automaticamente, anche quando lo schermo è spento.

Google sta aggiornando la sua piattaforma Android

Google ha anche apportato alcune modifiche divertenti agli emoji e a Gboard, in cui l’app della tastiera ora offrirà in modo intelligente consigli sulle emoji durante la digitazione, risparmiandoti tempo dal dover cercare un’emoji appropriata. Anche Google Meet subirà modifiche, come la condivisione dal vivo e il multi-pinning. Google non dimentica i suoi clienti per l’accessibilità e, come parte dell’aggiornamento, includeranno suoni su misura nelle notifiche sonore prodotte in collaborazione con la comunità dei non udenti e con problemi di udito. Su Google TV ci saranno anche nuovi contenuti con descrizioni audio per chi potrebbe avere problemi di vista.

Infine, sebbene non strettamente Android, ci sarà un aggiornamento minore a Wear OS con l’aggiunta di un nuovo riquadro Keep. Gli utenti potranno accedere a Google Keep in modo rapido e semplice sul proprio smartwatch Wear OS, dettare una nota o fare una lista di controllo senza dover aprire l’app sul telefono. Queste modifiche sono attualmente in fase di implementazione, quindi tienile d’occhio se ritieni che qualcuno di loro possa essere utile per te.