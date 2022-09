Monete rare: ecco quella da 2 euro con l'aquila che ne vale 1.499

Avere in tasca una moneta presuppone che quello sia il suo valore ufficiale, niente di più niente di meno. Allo stesso tempo però bisogna valutare tantissimi fattori che molto spesso possono coglierci di sorpresa, soprattutto quando si tratta di un pezzo raro e unico nel suo genere.

Trovare infatti una moneta 2 euro con dietro l’aquila può non essere una sorpresa visto che ce ne sono tantissime in giro, ma fate molta attenzione. Secondo quanto riportato sarebbe possibile guadagnare una cifra molto importante e, soprattutto se vi ritrovate di fronte ad un esemplare in particolare. Più che altro in questo caso le monete con dietro un’aquila disegnata, sono quelle emesse dal governo tedesco, per cui niente di particolare vista anche la circolazione di tantissimi cittadini di qualsiasi nazione all’interno del paese italiano.

Monete molto rare: quella da due euro con l’aquila che può valere 1499 €

Le monete che sul loro lato posteriore hanno raffigurata un’aquila, sono quelle tedesche prodotte per commemorare la Repubblica federale tedesca. In basso ci sono il millesimo di conio e sotto la zampa a destra il monogramma della zecca produttrice.

C’è però una particolare moneta del genere che arriva a valere 1499 € online su eBay. La quotazione non è quindi quella ufficiale ma molto più alta. Ci sono infatti degli errori di conio all’interno della moneta da 2 euro prodotta dalla zecca di Berlino che reca la lettera A come monogramma.

Fate quindi molta attenzione alle vostre tasche, visto che potreste trovarvi una graditissima sorpresa. Chissà poi se questa moneta non sia già passata per le vostre mani senza che voi ve ne foste accorti.