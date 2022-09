La NASA farà schiantare un veicolo spaziale contro un asteroide largo oltre 500 metri a settembre.

La NASA si sta preparando per una missione simile ad “Armageddon” per far schiantare un veicolo spaziale contro un asteroide e vuole che il pubblico guardi dal vivo.

Gli asteroidi si avvicinano spesso alla Terra, ma sono trascorsi più di 65 milioni di anni da una collisione catastrofica con il nostro pianeta. C’è stato un rinnovato interesse per gli oggetti che sfrecciano verso di noi (basta pensare al film “Don’t Look Up”).

Come vedere l’impatto

La NASA metterà alla prova il suo piano nel caso in cui lo scenario si realizzi davvero.

Il prossimo mese il Double Asteroid Redirection Test, o DART, dell’agenzia spaziale si schianterà contro l’asteroide Dimorphos, che orbita attorno a un asteroide più grande chiamato Didymos. Gli scienziati affermano che nessuno dei due asteroidi è diretto verso la Terra, ma Dimorphos, è un asteroide che potrebbe causare danni significativi se dovesse colpire la Terra, afferma la NASA.

Indipendentemente dal risultato, la missione fornirà ad astronomi e scienziati dati importanti da analizzare. Ma nessuna minaccia esiste ora, dicono gli scienziati.

“Non vogliamo trovarci in una situazione in cui un asteroide è diretto verso la Terra senza aver testato questo tipo di capacità. Dobbiamo trovarci pronti prima di trovarci in una situazione del genere“, ha detto a novembre Lindley Johnson, ufficiale della difesa planetaria della NASA.

DART completerà il suo viaggio di 10 mesi nello spazio il 26 settembre alle 19:14.. La copertura in diretta della NASA inizierà alle 18:00. Dieci giorni prima, DART rilascerà un minuscolo veicolo spaziale di osservazione che catturerà la collisione.