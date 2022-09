Quando sei di fretta, Google Maps può salvarti la vita suggerendo il percorso più veloce per raggiungere la tua posizione. Ma a volte il percorso più veloce non è il migliore per l’ambiente e per coloro a cui non dispiace prendere un percorso leggermente più lento o più lungo (per conservare lo strato di ozono e possibilmente anche risparmiare sul gas), c’è la possibilità di preferire percorsi eco. Google sta ora diffondendo questo sforzo in tutta Europa e puoi persino scegliere come alimentare il tuo veicolo.

Google Maps viene costantemente migliorato con funzionalità che ti consentono di ridurre al minimo il tuo impatto ambientale. Oltre all’eco-routing per le auto, sono state recentemente aggiunte informazioni dettagliate per la pianificazione dei percorsi ciclabili. Tuttavia, in Europa, il trasporto di veicoli rappresenta ancora la maggior parte delle emissioni di carbonio, che Google sta tentando di affrontare con questi nuovi miglioramenti.

Google Maps sta per ricevere un’interessante aggiornamento

Gli algoritmi di routing terranno presto in considerazione la benzina utilizzata dalla tua auto (o meno, nel caso dei veicoli elettrici). Secondo Google, i veicoli elettrici superano i motori diesel nel traffico stop-and-go, mentre i motori diesel offrono il miglior risparmio di carburante sulle autostrade aperte. Gli utenti saranno in grado di identificare il percorso più conveniente per le loro esigenze scegliendo tra le alternative classiche a gas, diesel, ibrida ed elettrica.

Google stima che la disponibilità di percorsi eco-first negli Stati Uniti e in Canada abbia già risparmiato mezzo milione di tonnellate di CO2. Queste alternative sono ora disponibili in 40 nazioni europee. Le mappe ti offriranno comunque il percorso più veloce verso la tua destinazione per impostazione predefinita, ma ti mostreranno anche il percorso più efficiente in termini di consumo di carburante. Se vuoi vedere solo il primo, puoi modificare le impostazioni nel menu Impostazioni. Se scegli quest’ultimo, potresti risparmiare denaro sul gas riducendo la tua impronta di carbonio.