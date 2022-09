Android 13 sta ricevendo il suo primo aggiornamento dalla sua versione di agosto, che include una patch di sicurezza Pixel e una serie di aggiornamenti per i dispositivi Android. La patch di settembre interesserà vari dispositivi Pixel 4 (4, 4 XL, 4a e 4a 5G), nonché Pixel 5 (5, 5a e 5a 5G) e Pixel 6 (6 e 6 Pro). Il lancio inizia oggi, secondo Google, e “continuerà nella prossima settimana in fasi a seconda del provider e del dispositivo”. L’aggiornamento sarà disponibile anche per i dispositivi Pixel 6a entro la fine del mese. Quando la correzione sarà pronta, i proprietari dei dispositivi riceveranno un avviso che richiede loro di scaricarla.

Google sottolinea quattro aggiornamenti particolari che risolvono problemi con la batteria e la biometria su questi telefoni Pixel. Ci sono state segnalazioni di batterie che si scaricano rapidamente dopo l’aggiornamento ad Android 13. La colpa è attribuita ad “alcune attività in background del launcher”, sebbene le note sulla patch non specifichino quali siano queste attività in background.

Android 13 migliora la batteria dei device Pixel

L’aggiornamento risolve anche un problema che vietava la ricarica wireless. Ad agosto, gli utenti del subreddit di Google Pixel hanno scoperto che la funzione di ricarica wireless del loro telefono aveva cessato improvvisamente di funzionare. Alcune persone hanno scoperto una soluzione alternativa, come associare Pixel Stand al telefono e ripristinare a fondo il dispositivo, ma non era una soluzione coerente.

Google ha migliorato “l’identificazione e la reazione delle impronte digitali in determinati scenari” per la biometria. Alcuni possessori di Pixel hanno notato un problema che consentiva loro di sbloccare i telefoni utilizzando un’impronta digitale che non era stata registrata con lo scanner. In alcuni casi, lo scanner accetterebbe l’impronta digitale di qualcuno completamente diverso. Inutile dire che questo era un problema di sicurezza significativo.

L’aggiornamento risolve anche un problema di connettività Bluetooth che impediva ad alcuni dispositivi di connettersi ai telefoni Pixel e Google sta apportando alcune modifiche all’interfaccia utente. Le notifiche appaiono molto più brevi di quanto dovrebbero nella schermata di blocco.