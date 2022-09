Unieuro raccoglie all’interno del proprio volantino le migliori offerte del momento, con le quali comunque convincere una miriade di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, i quali riescono a spendere molto meno di quanto previsto originariamente dal listino.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale. Il pregio di poter acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, risiede più che altro nella possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse essere di valore superiore ai 49 euro.

Unieuro, che offerte assurde: ecco il volantino inaspettato

Unieuro riesce a far risparmiare moltissimo i consumatori italiani, data la presenza di una campagna promozionale che parte con l’offrire all’utente la possibilità di acquistare anche top di gamma al giusto prezzo finale di vendita. I due modelli principi della soluzione corrente sono sicuramente il recentissimo Galaxy Z Flip4, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1149 euro, nonché comunque il Galaxy S22 ultra 5G, il top assoluto della selezione del 2022, in vendita nel periodo a 999 euro.

Nel momento in cui si vorrà invece cercare di risparmiare al massimo, senza comunque rinunciare particolarmente alle prestazioni, la scelta potrà effettivamente ricadere su Oppo A96, Redmi Note 11 Pro, TCL 306, Oppo A16, Galaxy A53, Galaxy A33 e molti altri dispositivi sempre della stessa fascia di prezzo.