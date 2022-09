Con l’arrivo dell’atteso Gran Premio d’Italia, Scuderia Ferrari si sta preparando a scendere in pista per la propria gara di casa. Lo scenario in cui si svolgerà la gara prevista per domenica 11 settembre è quello dello storico Autodromo Nazionale di Monza.

Il “Tempio della velocità” ospita le gare del Campionato Mondiale di Formula 1 sin dalla nascita ufficiale di questo sport, ma il circuito è ben più antico della F1 stessa. Ecco quindi che Scuderia Ferrari vuole omaggiare al meglio i 100 anni dalla fondazione.

Le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz presenteranno una livrea speciale ed unica. Le vetture avranno dei richiami gialli sulla carrozzeria come simbolo storico alle origini del marchio.

Scuderia Ferrari vuole celebrare i 100 anni dell’Autodromo Nazionale di Monza e i 75 anni del marchio con una livrea speciale

Infatti, quest’anno ricorrono anche i 75 anni dalla fondazione della Scuderia Ferrari e, nel 1929, Enzo Ferrari scelse il giallo come colore per lo stemma del Cavallino Rampante. Il motivo è legato alla forte appartenenza con la città di Modena che ha come propri colori il giallo e il blu.