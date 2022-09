Unieuro riesce a conquistare il cuore di milioni di utenti italiani, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, pensata per convincere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

I prezzi sono decisamente più bassi del normale, e sono tutti disponibili in esclusiva assoluta nei vari negozi in Italia, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti non possono essere completati da altre parti, ma solo ed esclusivamente presso le specifiche location di proprietà di Unieuro.

Unieuro show: le nuove offerte che nessuno si aspettava

Con Unieuro gli utenti sono liberi di accedere ad una importantissima selezione di sconti molto speciali, i prezzi sono bassi e possono davvero invogliare i consumatori ad acquistare anche top di gamma di livello particolarmente elevato.

I due migliori prodotti da non perdere assolutamente di vista, nell’idea comunque di riuscire a risparmiare al massimo, sono sicuramente Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo si aggira sui 999 euro, ed anche Galaxy Z Flip4, disponibile nel periodo corrente con un esborso finale di 1149 euro.

Le alternative sono tutte raccolte direttamente entro i 400 euro, e sono perfettamente rappresentate da galaxy A53, Oppo A16, Galaxy A33, Oppo A96, realme GT Master Edition, Realme 9i, Redmi Note 11 Pro, TCL 306 e similari. Sono davvero tantissime le occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima il sito ufficiale, dove si troveranno nel dettaglio ogni singola offerta.