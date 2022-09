Unieuro non finisce mai di stupire la popolazione italiana con le bellissime offerte del momento, ma sopratutto con la caterva di prezzi bassi racchiusi all’interno di un volantino pronto per fare la differenza e far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica.

Coloro che vorranno acquistare nuovi prodotti di tecnologia, ad ogni modo, non devono fare altro che collegarsi al sito ufficiale, ed approfittare delle ottime offerte, con annessa la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro: quali sono i prezzi del momento

Con il volantino di casa Unieuro, gli utenti hanno davvero la possibilità di accedere ai migliori prezzi in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto. In particolare sono acquistabili alcuni top di gamma, quali sono Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 999 euro, oppure anche il bellissimo Galaxy Z Flip4, disponibile a soli 1149 euro, solamente per citarne un paio.

Le migliori occasioni, ad ogni modo, sono più che altro legate alla fascia media della telefonia mobile, quali infatti sono relative a prodotti in vendita a non più di 400 euro, come galaxy A53, Redmi Note 11, Oppo A96, Realme GT Master Edition, Realme 9i, Redmi note 11 Pro, TCL 306, Oppo A16, galaxy A33 ed altri ancora.

Per tutti i dettagli del volantino è possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale.