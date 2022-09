È stato riferito che Telegram sta lavorando a una nuova funzionalità che aiuterà gli utenti a proteggere meglio i propri account. La funzione successiva ti consentirà di collegare il tuo account a un ID e-mail e Telegram utilizzerà quell’ID e-mail per la verifica ogni volta che accedi da un nuovo dispositivo. Questa funzionalità verrà rilasciata nel prossimo futuro.

Alessandro Paluzzi, sviluppatore di app e prolifico reverse engineer, è riuscito a catturare alcuni screenshot che mostrano la funzionalità in fase di sviluppo. Questo nonostante Telegram non abbia fatto annunci ufficiali riguardo alla funzione. Puoi vedere che la funzionalità fornirà agli utenti l’opportunità di aggiungere un ID e-mail ‘per proteggere il tuo account’ guardando i tweet che sono stati collegati. Gli utenti di Gmail avranno anche la possibilità di accedere utilizzando il proprio account Google mentre utilizzano questo servizio.

Telegram si prepara al nuovo aggiornamento

Il secondo screenshot rivela che la funzione si troverà nelle impostazioni di Privacy e Sicurezza dell’app Telegram. Toccandolo verrà visualizzato un popup che afferma: ‘Questo indirizzo email verrà utilizzato ogni volta che accedi al tuo account Telegram da un nuovo dispositivo’ e sarà abilitato per impostazione predefinita. Gli utenti possono modificare l’indirizzo e-mail associato al proprio account Telegram facendo clic sul pulsante Modifica e-mail che si trova nella finestra pop-up.

Al momento, Telegram offre agli utenti una funzione di verifica in due passaggi che potrebbe aiutarli a salvaguardare i propri account. Ti consente di aggiungere una password aggiuntiva per crittografare il tuo account e dovrai inserire quella password ogni volta che usi Telegram su un altro computer o dispositivo mobile. Tuttavia, poiché questa funzione utilizza una password statica predefinita, è probabile che non sia sicura come la funzione che verrà rilasciata nel prossimo futuro.