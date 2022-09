Gli smartphone possono esplodere, ed allo stesso tempo causare non pochi danni, non è la classica fake news o notizia allarmistica, ma una remota possibilità a cui effettivamente molti di noi potrebbero andare in contro con il proprio dispositivo mobile.

Spesso le batterie degli smartphone possono essere delle vere e proprie bombe ad orologeria, se non curate nel miglior modo possibile. Nella maggior parte dei casi la causa pare essere legata al surriscaldamento, ovvero al mancato raffreddamento, o ventilazione, sopratutto in fase di ricarica.

Già in altri articoli ve ne abbiamo parlato, quando ricaricate il vostro smartphone, cercate sempre di posizionarlo in ambienti sufficientemente aerati, in modo da limitare il più possibile il surriscaldamento; in quanto in tale periodo temporale, la batteria si trova decisamente sotto sforzo e potrebbe incendiarsi, o appunto esplodere.

Smartphone: le cause dell’esplosione

Un’altra motivazione intrinseca all’esplosione, è più che altro legata a possibili difetti di fabbricazione, una causa molto comune riguarda proprio un possibile malfunzionamento di fabbrica, che spinge il componente a surriscaldarsi più del dovuto, con annessa esplosione.

Nella maggior parte dei casi il problema è legato a componenti economici, o di bassa qualità generale. Nell’eventualità in cui dobbiate cambiare la batteria al vostro smartphone, ricordate sempre di installarne l’originale, mai una di terza parte o di prezzo basso, riducendo al massimo il rischio effettivo di incappare in problematiche di questo tipo, che potrebbero a loro volta causare danni decisamente importanti.