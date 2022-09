La maggior parte dei tablet rugged sul mercato sono progettati per l’uso in aree di produzione, magazzini, lavoro sul campo e simili. Con l’obiettivo di offrire un tablet durevole sia per uso industriale che domestico, l’azienda OUKITEL, quella con una ricca esperienza di dispositivi rugged, presenta oggi il nuovissimo tablet RT2 con supporto allo standard militare. Questa è la versione aggiornata del tablet OUKITEL di prima generazione RT1, che viene fornito con una batteria più grande da 20000 mAh, un ampio display immersivo da 10,1 pollici, robustezza di livello militare e funzionalità più impressionanti.

Tablet più potente con la batteria più grande



Dopo il successo degli smartphone robusti con il lancio del telefono con batteria più grande del mondo WP19, ora OUKITEL sta spingendo la capacità di alimentazione del tablet verso una nuova era. Questo ultimo tablet OUKITEL RT2 arriva con 20.000 mAh, la batteria con la capacità più grande al mondo nella categoria dei tablet, che è più del doppio della media (4000 mAh-6000 mAh) sul mercato. È molto utile se ci si dimentica di completare la ricarica o se si accede a malapena all’alimentazione all’aperto. Questo ‘gigante’ può gestire 4-5 giorni di lavoro senza interruzioni. La funzione di ricarica rapida da 33 W consente di attendere solo 4 ore per il pieno rifornimento. Inoltre, è anche un’alimentazione di backup per qualsiasi emergenza poiché supporta la ricarica inversa.

Ampio display a schermo intero e robustezza di livello militare

Il tablet RT2 è un display da 10,1 pollici con risoluzione 1200×1920, realizzato con un vetro ultra resistente. Questo schermo leggibile alla luce del sole offre 350 nit di luminosità e puoi visualizzare facilmente tutti i contenuti anche quando lavori o viaggi all’aperto. RT2 può essere utilizzato in ambienti difficili. Il tablet rugged ,con una resistenza di livello militare, è conforme agli standard MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, resistente all’acqua e alla polvere. La società OUKITEL ha confermato che questo tablet durevole sarà disponibile su AliExpress a metà settembre. Oltre a queste, il tablet robusto RT2 è dotato di funzionalità più affidabili. Per maggiori informazioni collegati al sito ufficiale di OUKITEL.