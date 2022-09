Need for Speed ​​Heat, Granblue Fantasy: Versus e Toem saranno disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati PlayStation Plus a settembre, ha annunciato Sony mercoledì.

I possessori di PlayStation 4 potranno scaricare Need for Speed ​​Heat e Granblue Fantasy: Versus a partire dal 6 settembre, quando i giochi PlayStation Plus gratuiti di settembre saranno disponibili per gli abbonati di livello Essential e superiore. Toem sarà disponibile per gli abbonati su PlayStation 5. Tutti e tre i giochi saranno disponibili per gli abbonati PS Plus fino al 3 ottobre.

Ecco la trama dei giochi gratuiti di questo mese

Need for Speed ​​Heat è stato originariamente pubblicato nel 2019 per PS4, PC Windows e Xbox One. Sviluppato da Ghost Games (ora noto come EA Gothenburg), è “un gioco di corse arcade open world che è diventato virale“.

Granblue Fantasy: Versus, pubblicato nel 2020, è un picchiaduro 1v1 sviluppato dallo studio di Guilty Gear Arc System Works e basato sul popolare franchise di giochi per dispositivi mobili free-to-play di Cygames. A differenza di Guilty Gear, Granblue Fantasy: Versus adotta un approccio più diretto. Il roster del gioco base include 13 personaggi (uno dei quali sbloccabile) con un’altra dozzina disponibile tramite DLC.

Toem, dello sviluppatore Something We Made, è un gioco di avventura fotografica che dovrebbe interessare i fotografi virtuali che hanno apprezzato giochi come Pokémon Snap e Umurangi Generation. Toem è considerabile come “una piccola avventura in un mondo estremamente interessante”.

“Ogni nuova scoperta e mondo sembra fresco e appagante, e non un solo momento si è sentito sopraffatto“, ha scritto Nicole Carpenter di Polygon, poco dopo l’uscita del gioco nel settembre 2021.