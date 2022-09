Il nuovo Huawei Mate 50 sarà svelato presto, anzi, prestissimo: l’appuntamento è per domani, martedì 6 settembre 2022. Quel giorno l’azienda cinese per l’occasione, si farà in quattro.

Ci saranno infatti, secondo quanto riportano le indiscrezioni, quattro distinti modelli, Mate 50E, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS. Scopriamo insieme alcuni dettagli.

Huawei anticipa il Mate 50

Il CEO Richard Yu vuole tenere alta l’attenzione sul prodotto in arrivo, e lo fa durante un’intervista in cui rivela tre aspetti che caratterizzeranno la serie. L’attenzione data da Huawei al comparto fotografico non è certamente cosa nuova, e anche quest’anno ci aspettiamo risultati eccellenti negli scatti da Huawei Mate 50. Parte del merito sarà dovuto al sistema XMAGE, tecnologia esclusiva con cui l’azienda intende guardare avanti dopo anni di collaborazione con Leica.

XMAGE sarà basato su una NPU sviluppata internamente e costruita basandosi su HiSilicon e non più sull’ISP targato Qualcomm Snapdragon. La connettività satellitare sembra essere la nuova moda dell’anno: del resto la tecnologia è ormai pronta, e Google e T-Mobile/Starlink hanno già annunciato novità in proposito. Alla stessa partita parteciperà anche Huawei con Mate 50, che a quanto pare sarà compatibile con la connettività via satellite inizialmente per l’invio di messaggi di testo in caso di emergenza. Anche Apple sarebbe al lavoro su una soluzione del tutto simile.

E con Mate 50 arriverà sul mercato HarmonyOS 3: si sa ancora poco, ma a quanto pare la nuova versione del sistema operativo sarà in grado di mantenere attive alcune funzioni anche a batteria esaurita, come per esempio NFC ed effettuare chiamate anche a batteria esaurita, scopriremo domani in che modo.