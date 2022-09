Sono state svelate le caratteristiche principali del nuovo standard USB, una tecnologia che include una velocità fino a 80 Gbps, basato su una nuova architettura, e che sfrutta dei cavi passivi USB Type-C da 40 Gbps e cavi attivi USB Type-C da 80 Gbps di nuova generazione.

Il mercato dei cavi USB sta assumendo una nuova forma e presto saremo testimoni dell’ultima versione 2.0, uno standard che sarà in grado di fornire una velocità fino a 80 Gbps. La velocità del cavo Type C sarà in grado di fornire circa il doppio della capacità dell’USB 4 originale o persino della Thunderbolt 4.

Anche le specifiche USB Type-C e USB Power Delivery (USB PD) verranno aggiornate per stare a passo con i nuovi cavi.

“Questo nuovo standard raddoppia le prestazioni dei dati per fornire livelli più elevati di funzionalità all’ecosistema USB Type-C“, ha affermato Brad Saunders, Presidente, USB Promoter Group.

Un passo verso il futuro

“Le soluzioni che ottengono il massimo beneficio da questo miglioramento della velocità includono display, storage e hub e dock basati su USB a prestazioni più elevate“, ha affermato in una nota. Tutti questi aggiornamenti delle specifiche dovrebbero essere pubblicati prima della serie di eventi per sviluppatori USB DevDays di quest’anno previsti per novembre.

Sono inoltre in corso aggiornamenti del protocollo per consentire il tunneling dei dati USB 3.2, DisplayPort e PCI Express (PCIe) a prestazioni più elevate per utilizzare al meglio la maggiore larghezza di banda disponibile.

“Questo aggiornamento è specificamente rivolto agli sviluppatori in questo momento”, ha affermato il gruppo che ha come membri Apple, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics e Texas Instruments.