L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato la nuova offerta denominata Kena 5.99 100 GB Promo Online, dedicata a nuovi clienti che provengono da determinati operatori.

Rimangono comunque attivabili tutte le altre offerte del portafoglio tariffario, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta

Con lo stesso costo mensile ma con un bundle di Giga più alto, la nuova offerta a 5,99 euro al mese sostituisce la precedente Kena 5,99 70GB Promo Online. La nuova offerta comprende ogni mese sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G, il tutto a 5,99 euro al mese.

Per il momento la scadenza è fissata al prossimo 14 settembre 2022 ma potrebbe presto essere prorogata. Il costo di attivazione e quello della SIM sono entrambi gratuiti. Ad ogni modo, per sottoscrivere l’offerta bisogna richiedere la portabilità provenendo da Iliad, Fastweb, PosteMobile e alcuni operatori virtuali esclusi ho. Mobile e Very Mobile.

Rimane attivabile Kena 4.99 con minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e 1 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 4,99 euro al mese. Oppure rimangono anche Kena 7.99 150 GB e Kena 7.99 100 GB Nuovi Numeri. La prima comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese mentre la seconda minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.