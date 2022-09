È stato annunciato tramite un tweet dall’account ufficiale del gioco che le funzionalità gacha di Mario Kart Tour saranno completamente eliminate dal gioco. Dopo un tempo imprecisato alla fine di settembre, i giocatori non potranno più ottenere kart, piloti e vari oggetti dai tubi come facevano in precedenza poiché la società ha deciso di rimuovere questo sistema – molto discusso – dal gioco.

I giocatori hanno la possibilità di “sparare” tubi per acquisire kart, piloti e vari altri oggetti. I tubi sono essenzialmente pacchi sigillati che possono essere aperti dai giocatori. Svolge un ruolo molto simile a quello di un “pull” e il contenuto di ogni pipa, una volta sparata, rimane un mistero. I giocatori sono stati in grado di ottenere rubini solo in due modi: potevano pagarli con denaro reale o guadagnarli nel gioco.

Mario Kart Tour, l’aggiornamento arriva a settembre

Come risultato della recente modifica, prodotti come autisti, carrelli e alianti saranno conservati in un negozio distinto dal resto dell’inventario. Lì, invece di dover fare affidamento sul caso e sull’importo come facevano nel sistema gacha precedente, i giocatori sarebbero stati in grado di scambiare i rubini con l’oggetto specifico di loro scelta.

Inoltre, verso la fine di settembre, è prevista l’aggiunta di una modalità battaglia a Mario Kart Tour. Nella modalità Battaglia del gioco, ogni pilota sarà in possesso di un pallone che la squadra avversaria dovrà far scoppiare per rivendicare la vittoria. Tra le altre notizie relative al Mario Kart Tour, il Mario vs. Luigi Tour inizierà la sua competizione online il 6 settembre. In questa modalità, i giocatori hanno la possibilità di unirsi alla squadra di Mario o di Luigi e saranno assegnati a quella squadra automaticamente.