Sembrerebbe che le indiscrezioni che si susseguono da settimane abbiano indovinato la data dell’evento nel quale Apple andrà a presentare i nuovi iPhone 14.

Il colosso di Cupertino ha recentemente annunciato l’evento, previsto proprio per il 7 settembre 2022, come previsto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: evento il prossimo 7 settembre 2022

L’evento prende il nome di Far Out e, come ogni anno, si terrà presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino, California. Proprio come anticipato dalle indiscrezioni l’evento si terrà il 7 settembre 2022 alle ore 19 in Italia. Proprio il colosso ha confermato poco fa la data, durante la quale andremo a scoprire tutti i dettagli sui nuovi iPhone 14.

Il colosso non ha ancora rivelato alcun dettaglio sull’evento, in base a quello che sappiamo la gamma di smartphone continuerà ad essere composta da quattro modelli, anche se questa volta dovremo fare a meno della versione Mini. Quest’ultima pare infatti sarà sostituita dalla versione Max, che avrà uno schermo più grande rispetto alla versione base. Da un estremo all’altro quindi.

Oltre alla versione Base e al Max, dovrebbero aggiungersi anche la versione Pro e la Pro Max. Queste due costituiranno il vero upgrade generazionale, in quanto si presume siano gli unici due che potranno contare sul nuovo processore A16 Bionic. Durante l’evento Apple presenterà anche il nuovo Apple Watch Series 8, nuovi prodotti per la linea AirPods, nuovi Mac e nuovi iPad. Mancano ancora pochi giorni per scoprirlo!.