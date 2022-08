TIM lancia un’incredibile offerta per DAZN . Dal 26 agosto , i clienti della compagnia telefonica che attivano uno dei pacchetti TIMVision , tra cui quello che permette di guardare la Serie A su DAZN con sconto per i primi sei mesi , potranno ottenere sei mesi Gratis di abbonamento ad Amazon Prime . Ecco a chi sarà accessibile lo sconto.

L’abbonamento regolare con Amazon sarà infatti esteso gratuitamente per sei mesi . Per i clienti già Prime, il “vecchio” abbonamento verrà congelato temporaneamente ed entreranno in vigore i sei mesi gratuiti forniti da TIM. Dopo la scadenza della promozione, l’abbonamento a Prime tornerà a funzionare come prima .

Tutti i nuovi clienti potranno beneficiare del Bonus, a prescindere di che offerta di TIMVision andranno ad attivare. In più, l’abbonamento è valido anche per i già clienti ad Amazon Prime.

Per coloro che attiveranno l’offerta TimVision Calcio e Sport, potranno beneficiare di un abbonamento a DAZN scontato di 24,99 euro al mese per i primi sei mesi. Inoltre, nell’offerta sarà incluso anche Infinity+ e sei mesi di Amazon Prime Video gratuiti.

“L’offerta TimVision Calcio e Sport ti dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN in promozione, su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, anche in luoghi diversi, fino al 31.10.2022 – specifica TIM in una nota -. A partire dal 1° novembre 2022, potrai associare al tuo account fino a un massimo di due dispositivi supportati e, se connessi alla stessa rete Internet della tua abitazione potrai anche utilizzarli contemporaneamente per fruire del Servizio DAZN. In tutti gli altri casi, potrai fruire del Servizio DAZN su un unico dispositivo, fermo restando il diritto di associare al proprio account fino a un massimo di due dispositivi supportati”.