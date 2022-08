Il visore AR e VR di Apple ha un nome e una data di lancio. La Mela Morsicata ha recentemente depositato tre nomi che potrebbero essere attribuiti al dispositivo, il cui lancio potrebbe non essere così lontano. Tra soli pochi mesi, il colosso potrebbe procedere con la presentazione ufficiale.

Apple: il visore AR e VR potrebbe arrivare a gennaio!

Reality One, Reality Pro e Reality Processor sono i tre marchi depositati da Apple, che potrebbero essere attribuiti al visore AR e VR di Apple.

Il dispositivo fa parlare di se da tantissimo tempo ma nessuna notizia è fino ad ora emersa su quello che sarà il nome ufficiale o il periodo nel quale farà il suo debutto. L’analista Ming-Chi Kuo si è espresso di recente affermando che il lancio potrebbe avvenire nel mese di gennaio e che il costo potrebbe addirittura superare i 2000,00 dollari.

Alcune voci sostengono che il marchio “Reality Pro” potrebbe essere attribuito a un visore per la realtà virtuale e aumentata più sofisticato rispetto al modello base ma a riguardo non si hanno certezze. Gli unici dettagli emersi nel corso di questi mesi fanno riferimento alla presenza di numerosi display e fotocamere e di funzioni come il tracciamento del movimento oculare. Ma la caratteristica che ha maggiormente attirato l’attenzione riguarda il peso complessivo del visore, che potrebbe non superare i 100/200 grammi.

Il lancio dovrebbe avvenire nel mese di gennaio ma già durante l‘evento del 7 settembre, Apple potrebbe offrire i primi dettagli sul dispositivo e le tecnologie dedicata alla realtà mista.