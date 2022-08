Fotografia: come immortalare in modo artistico le stelle e la Luna

Scattare fotografie al cielo si dimostra per lo più delle volte un tentativo vano. Quel manto vellutato, adornato di stelle e di una Luna splendente, attraverso lo schermo di una macchinetta fotografica utilizzata senza criterio, appariranno come una distesa di parmigiano su un letto di crema di spirulina accompagnata da una mozzarellona di bufala affumicata. Non bastano infatti la buona volontà e una discreta reflex, bensì sono necessari studi e trucchi sulla fotografia che renderanno giustizia allo spettacolo notturno a cui state assistendo.

Fotografia: i trucchi per lo scatto perfetto

I punti importanti sono svariati, armatevi quindi di carta, penna e tanta pazienza. Le tecniche di scatto sono varie, qui di seguito troverete alcuni segreti della fotografia.

Effetto con stelle in movimento

Per ottenere questa foto, è necessario un obiettivo grandangolare e un treppiedi. Innanzitutto inquadriamo il cielo verso la porzione in basso del paesaggio, poi chiudiamo il diaframma e impostiamo i tempi sulla posa B. Scatteremo solo quando le luci saranno quasi scomparse e si chiuderà l’otturatore secondo l’effetto ricercato.

Scelta del cavalletto

Il cavalletto è importante. Per delle foto dettagliate alla Luna meglio scegliere un obiettivo tele. Per foto rilevanti, invece potremmo utilizzare degli obiettivi a specchio da 500 mm.

Postproduzione e focali

Grazie alla postproduzione si potranno ottenere focali minori. Anche un 200 mm, se non un 100 mm, possono andare bene. Tuttavia per chi utilizza focali molto lunghe, possiamo anche utilizzare una messa a fuoco manuale. Optiamo quindi per il diaframma chiuso ed una buona messa a fuoco.

Fotografie artistiche

Senza arte il mondo sarebbe spento. Una semplice foto lineare può essere interessante, ma uno scatto artistico ci lascerà a bocca aperta. Cosa bisogna fare in questo caso? Il primo strumento importante è la fantasia, dopodiché datele spazio e lasciate che questa crei l’immagine composta. Senza alcun dubbio la postproduzione (ovvero l’elaborazione dell’immagine al computer con programmi quali Photoshop) sarà di grande aiuto.