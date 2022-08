Eurospin chiude Lidl in un angolo con il lancio di una campagna promozionale pronta per fare la differenza nel mercato nazionale, gli sconti più pazzi della giornata sono pronti per convincere gli utenti all’acquisto, data la presenza di prezzi bassi sull’elettronica, ed anche su una buonissima selezione di beni di prima necessità.

Nel momento in cui deciderete di acquistare da Eurospin, dovete sapere ad ogni modo che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, ciò sta a significare che i prezzi sono bassi praticamente in ogni negozio sparso per il territorio, senza limiti o vincoli da segnalare. Coloro che sceglieranno di comprare un prodotto di elettronica, inoltre, avranno diritto a godere di una garanzia della durata di 24 mesi.

Eurospin: queste offerte sono veramente incredibili

Eurospin riesce ad invogliare i consumatori italiani all’acquisto di nuovi dispositivi di elettronica, infatti sono innumerevoli i prodotti per la casa in vendita a prezzi relativamente contenuti, quali sono ad esempio la gelatiera Ariete, acquistabile a 39 euro, passando per il frigorifero combinato Candy, disponibile a soli 329 euro, ma anche un interessante congelatore a pozzetto, il cui prezzo non va oltre i 189 euro, per finire con robot da cucina a 199 euro e simili.

I prezzi più bassi, invece, sono legati a dispositivi decisamente più economici, quali possono essere un frustino montalatte da soli 6,99 euro, ma anche confezioni di pile stilo AA o AAA, in vendita anche a 3 euro.