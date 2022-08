L’operatore WindTre, a partire dallo scorso 26 agosto 2022, ha avviato una campagna SMS rivolta ad alcuni suoi già clienti di rete fissa selezionati.

A questi clienti l’operatore sta proponendo il cambio piano verso MIA Super Fibra & Netflix a prezzi personalizzati a partire da 25,99 euro al mese, offerta che comprende nel prezzo l’abbonamento alla piattaforma streaming. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre propone il cambio offerta ad alcuni clienti

Ecco l’SMS che sta inviando ad alcuni clienti: “Da oggi una grande novita’: WINDTRE SUPER FIBRA & NETFLIX per avere una connessione Internet a casa veloce e Netflix (Piano Standard) per vedere in HD film, serie tv e molto altro in un unico conto telefonico. Scopri l’offerta che ti abbiamo riservato! Per info, costi, copertura e condizioni vieni nei WINDTRE store o chiama il 159 entro il 03/09“.

Secondo quanto indicato nel messaggio, sarà possibile aderire all’offerta fino al 3 Settembre 2022, salvo proroghe, presso i punti vendita WindTre o tramite il Servizio Clienti 159. Stiamo parlando delle offerte della gamma Super Fibra & Netflix disponibili dal 30 Giugno 2022 anche per i già clienti di rete fissa WINDTRE in FTTC e FTTH, sottoscrivibili attraverso un cambio piano.

In questo caso, MIA Super Fibra & Netflix è dedicata a già clienti di rete fissa WindTre che hanno modalità di pagamento automatiche, chi usa il bollettino postale deve cambiare metodo di pagamento, e viene proposta con prezzi personalizzati a partire da 25,99 euro al mese a seconda del target.