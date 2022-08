Il colosso giapponese Sony ha da poco lanciato una vera e propria bomba. Dopo alcune indiscrezioni emerse in rete, infatti, l’azienda ha effettivamente annunciato un aumento dei prezzi per la sua ultima console da gaming, ovvero la PlayStation 5 sia in versione digital sia in versione con disco.

Sony annuncia ufficialmente l’aumento dei prezzi della sua console PlayStation 5

Era già nell’aria da qualche tempo, ma ora l’azienda nipponica lo ha finalmente comunicato. Come già accennato, infatti, Sony ha deciso di aumentare il prezzo di vendita della sua nuova console di ultima generazione. In particolare, il prezzo di PlayStation 5 nella versione standard con lettore Blu-Ray sale da 499,99 euro a 549,99 euro. Il prezzo della versione digital che non possiede il lettore ottico, invece, passa da 399,99 euro a 449,99 euro. Per il momento, l’aumento riguarderà soltanto alcuni mercati, ma purtroppo è compreso quello europeo.

Il motivo scatenante di questa decisione sembrerebbe legato alla generale crisi economica e soprattutto all’alto tasso di inflazione. Jim Ryan, ovvero presidente di Sony Interactive Entertainment, ha così commentato questa decisione:

“Il contesto economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo ad alti tassi d’inflazione globali, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina (LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti”.